Reggio Calabria: grande successo per il Presepe Vivente di Fiumara

8 Gennaio 2020 10:21

Reggio Calabria: il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi si è conclusa la rappresentazione del Presepe Vivente di Fiumara realizzato nell’antico Borgo Terra del Paese

Come consuetudine, il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi si è conclusa la rappresentazione del Presepe Vivente di Fiumara realizzato nell’antico Borgo Terra del Paese. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Pro Terra e dalla Parrocchia di Fiumara con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha riscosso notevole successo ed ha portato in paese oltre 5000 visitatori. La rappresentazione del Presepe Vivente di Fiumara comprende circa 150 figuranti che riproducono gli antichi mestieri in una scenografia naturale creando un’atmosfera suggestiva e magica. Ai visitatori che passeggiano tra le strade dell’Antico Borgo sembra di fare un tuffo nel passato e tra un assaggio di pane caldo e ricotta fatta sul posto, giungono alla Grotta della Natività per poi concludere il percorso nella Piazza Chiesa dove possono riscaldarsi con le crespelle calde preparate dalle donne di Fiumara e con un buon vino locale.

Valuta questo articolo