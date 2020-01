21 Gennaio 2020 15:11

Regionali Calabria: giovedì conferenza stampa della Lega al Porto di Gioia Tauro, saranno illustrati i progetti di sviluppo dell’area

E’ convocata per giovedì 23 gennaio alle ore 12.00 presso l’autorità portuale di Gioia Tauro (c.da Lamia – Gioia Tauro – Reggio Calabria) la conferenza stampa inerenti ai progetti di sviluppo dell’area da parte della Lega. Interverranno, oltre agli esponenti della Lega Calabria, il coordinatore regionale on. Cristian Invernizzi e l’ex viceministro delle Infrastrutture e Trasporti On. Edoardo Rixi.

