Opportunità di lavoro a Reggio Calabria: costruisci il futuro partendo dalla tua regione [INFO E CONTATTI]

8 Gennaio 2020 10:10

Le opportunità si costruiscono, soprattutto al giorno d’oggi, e per farlo c’è bisogno di mettersi in gioco e di puntare su se stessi. Certa Credita, azienda reggina operante da anni nel settore del recupero crediti, è il posto giusto per chi vuole costruire la propria professionalità e la propria carriera in maniera dinamica e in continua evoluzione. “Dotata di un’organizzazione che copre tutto il territorio nazionale, la società investe costantemente in tecnologia e nella formazione continua del personale, attraverso piani di perfezionamento mirati allo sviluppo professionale nelle varie aree operative“.

Puntare sulla ricerca e la formazione del personale è dunque un imperativo fondamentale per Certa Credita, che ha fatto delle risorse umane e della competenza dei propri dipendenti una vera e propria carta vincente. In quest’ottica l’azienda è alla ricerca di personale da veicolare in diversi settori: le caratteristiche richieste sono dinamicità, competenze, flessibilità.

In una regione nella quale la cultura del lavoro sta ricevendo in questo momento storico nuovi impulsi vitali, aziende come Certa Credita possono rappresentare e offrire gli spunti giusti dai quali partire e ripartire.

CERTA CREDITA E I CLIENTI:

La mission di Certa Credita è chiara: “Soddisfare il Committente, sollevandolo da ogni incombenza relativa alla gestione dei suoi crediti, attraverso il raggiungimento di risultati tra i migliori standard di mercato. Promuovere la continua eccellenza e la qualità dei servizi resi, adattandosi alle esigenze del Committente per raggiungere insieme gli obiettivi più ambiziosi”. A questo scopo Certa Credita garantisce ai propri interlocutori:

solidità, affidabilità ed esperienza ultratrantennale nel settore

performance aziendali nei migliori standard di mercato

rispetto del codice etico e deontologico

referente unico per ogni mandato

valorizzazione delle risorse umane e dell’ambiente lavorativo

coordinamento e grande lavoro di squadra

tutela dell’immagine e del buon nome dei partner

attenzione ai cambiamenti del mercato ed all’applicazione delle nuove tecnologie

Ma non solo, perché al centro di tutte queste garanzie per i clienti ci sono proprio i dipendenti, formati e selezionati in base a rigidi standard che permettono solo a chi ha grandi capacità di mediazione di poter affrontare un percorso in ascesa nell’organico aziendale.

Per contattare l’azienda e presentare la propria candidatura è possibile compilare form presente al seguente link: www.certacredita.it/lavora-con-noi/, oppure è possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.

