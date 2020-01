È morto Roberto Lucano, il papà dell’ex sindaco di Riace

31 Gennaio 2020 20:41

Si è spento il papà dell’ex sindaco di Riace. Roberto Lucano aveva 94 anni e da qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate

Si è spento Roberto Lucano, il papà dell’ex sindaco di Riace. L’anziano, malato da tempo, aveva 94 anni e da qualche giorno le sue condizioni di salute si erano aggravate. Per mesi Mimmo Lucano, raggiunto dal provvedimento di divieto di dimora a Riace, restò lontano dal padre. L’ex sindaco riuscì a riabbracciarlo solo 11 mesi dopo, con la revoca del provvedimento. Roberto Lucano fu sempre al fianco del figlio Mimmo, di cui sosteneva le battaglie a difesa dei progetti di accoglienza per i migranti. A Mimmo Lucano arrivano le condoglianze della Lega Calabria: “Con la presente la Lega Calabria desidera esprimere le condoglianze a Mimmo Lucano. Aldilà della diversità di vedute politiche, gli siamo vicini nel dolore per la perduta del suo caro papà “- si legge in una nota.

Valuta questo articolo