Messina, taglio del nastro a San Licandro: riapre l’asilo nido [FOTO]

7 Gennaio 2020 12:16

Messina, riapre l’asilo nido comunale di San Licandro: la struttura era stata chiusa per lavori circa un anno fa

Taglio del nastro stamattina a San Licandro: il sindaco di Messina ha inaugurato l’asilo nido comunale, che da domani ospiterà 48 bambini. Il plesso riapre a quasi un anno dai lavori di ristrutturazione, finanziati con fondi Pac. La struttura era praticamente pronta da luglio 2019. ma una serie di vicissitudini burocratiche ne hanno impedito l’apertura.

Presenti all’inaugurazione anche l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, il CdA dell’Azienda Messina Social City, il consigliere comunale Libero Gioveni e il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo.

“Finalmente abbiamo riaperto questo bellissimo asilo nido dopo una complessiva riqualificazione. Ringrazio il cda e gli operatori di Messina Social City e gli assessori Alessandra Calafiore e Salvatore Mondello per aver seguito tutti gli aspetti tecnico amministrativi per il raggiungimento di questo importante risultato. Anche il desiderio del consigliere Libero Gioveni si è concretizzato dopo averci fustigato con interventi ed interrogazioni sulla mancata riapertura di questo asilo nido“- ha commentato il sindaco.

Per gli asili nido in città l’Amministrazione De Luca ha programmato una serie di interventi e finanziamenti per 3 milioni e mezzo di euro per avere 230 posti entro i prossimi due anni. Questa cifra prevede la costruzione dei seguenti asili nido: a villaggio Matteotti per 150 mila euro, a Santa Margherita Briga per 350 mila, a Serri per 800 mila, un asilo all’ex scuola Capitan Traina per un milione e 200 mila e un altro all’ex scuola via Brasile per un importo di un milione di euro. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, entro la fine della legislatura, è quello di arrivare ad almeno 500 posti disponibili per bimbi fino a tre anni. A dicembre il sindaco De Luca aveva annunciato l’imminente apertura anche dell’asilo di Palazzo Zanca. Il 18 dicembre è stato inaugurato l’asilo Lupetto Vittorio, sito all’interno della Caserma Crisafulli-Zuccarello.

