Messina, se anche il sindaco sceriffo parcheggia sulle strisce [VIDEO]

21 Gennaio 2020 19:21

L’auto del sindaco di Messina parcheggiata sulle strisce: il video finisce in rete

L’auto di De Luca parcheggiata sulle strisce pedonali. Proprio lui, De Luca, che in questi mesi non ha avuto remore nel pubblicare sulla sua pagina facebook foto, video e volti degli incivili in città, questa mattina è stato immortalato mentre sale su un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali, nei pressi di Villa Dante. Insieme al sindaco c’era anche l’assessore Musolino. Una disattenzione dell’autista del sindaco che non è passata inosservata. La scena infatti è stata immortalata da un cittadino che ha poi diffuso il video sui social. Ma De Luca dice che si tratta di immagini farlocche e annuncia di aver già dato mandato alla sezione della giudiziaria della polizia municipale per rintracciare l’autore del video, per la denuncia all’autorita’ giudiziaria per diffamazione. Qualche mese fa proprio il sindaco aveva lanciato il numero whastapp per segnalare alla Polizia Municipale tutte le irregolarità e i comportamenti incivili a cui quotidianamente assistono i cittadini, promettendo sconti e agevolazioni sul pagamento dei tributi comunali.

La versione di De Luca: “il video è farlocco, eravamo lì a controllare la potatura degli alberi”

“Verso le ore 12:00 di stamattina Abbiamo fatto un sopralluogo per verificare l’operato della ditta che si occupa della potatura degli alberi in prossimita’ di Villa Dante bar Correnti.

L’autore del video non ha inquadrato la parte opposta per evitare che si vedesse chiaramente che eravamo lì a controllare ed io e l’assessore siamo entrati un attimo dentro perché il proprietario del bar ci ha voluto offrire il caffè. Faccio decine di sopralluoghi al giorno per controllare cosa succedere nel territorio e continuerò a farli per evitare, per quanto possibile, che le cose vadano a rilento”- ha detto il sindaco di Messina commentando il video su Facebook. Messina, le immagini dell’auto del sindaco De Luca sulle strisce pedonali [VIDEO]

