Fibra ottica a Messina, De Luca: “Rimane ferma l’ordinanza che blocca i lavori di Open Fiber”

8 Gennaio 2020 19:22

Tavolo a Palazzo Zanca con Open Fiber: il sindaco di Messi ha evidenziato tutte le criticità che hanno costretto l’Amministrazione comunale ad emettere l’ordinanza di sospensione dei lavori

Questo pomeriggio a Palazzo Zanca si è tenuto un incontro tra sindaco, Vice Sindaco,Assessore alle Risorse Idriche e dall’Assessore al Piano Strategico, Amam e i rappresentanti della Open Fiber e il Responsabile dell’Impresa Soleto.

Il sindaco ha evidenziato le criticità che hanno costretto l’Amministrazione ad emettere l’Ordinanza di sospensione dei lavori inerenti l’installazione della fibra ottica su suolo di competenza comunale. A seguito di ampio dibattito tra gli intervenuti si è stabilito che sulla parte di infrastruttura già realizzata saranno eseguiti dei saggi al fine di valutare le problematiche relative alle interferenze con i sottoservizi comunali.

Per quanto riguarda i lavori ancora da realizzare si procederà a redigere un disciplinare esecutivo dove saranno normate le modalità di programnazione ed esecuzione lavori, e in particolare le tempistiche certe sui ripristini stradali.

Sarà inoltre approfondito e disciplinato il tema delle responsabilità delle parti. In tal senso il Presidente AMAM ha chiesto che sia verificata la possibilità di escludere le responsabilità del gestore dei sottoservizi comunali e delle relative partecipate, per ipotetici danni causati alle reti in fibra ottica dagli interventi di realizzazione e/o manutenzione sui sottoservizi di proprietà del Comune di Messina.

