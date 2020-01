Messina: Open Day al Liceo Artistico Basile

8 Gennaio 2020 12:24

Messina: il Liceo Artistico Basile apre le porte agli studenti

Sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 09.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18, nei locali del Liceo Artistico Statale “E. Basile” in Via U. Fiore (Contrada Conca d’Oro – SS. Annunziata) si terrà il II Open Day dell’anno scolastico 2019/20.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’offerta formativa del Liceo e vedrà coinvolti alunni, docenti e personale A.T.A..

Per l’occasione, “porte aperte” di tutte gli spazi didattici e museali dell’istituto per consentire alle famiglie di visitare i laboratori artistici di cui è dotata la scuola e di apprezzare i manufatti realizzati dagli studenti. Tutti i docenti saranno ben lieti di fornire qualsivoglia delucidazione in merito agli indirizzi attivi del Liceo Basile:

Architettura ed Ambiente;

Arti figurative: grafico-pittorico, plastico-pittorico, plastico-scultoreo;

Design: arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo;

Design: arte della moda;

