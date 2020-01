Incidente a Messina, donna travolta da uno scooter sul viale Giostra: “Quella strada va messa in sicurezza. Semafori già pronti e installati, ma non funzionano”

15 Gennaio 2020 16:09

Grave incidente stamattina a Messina, Fulco: “I lavori per mettere in sicurezza il viale Giostra sono iniziati a marzo 2019, ancora aspettiamo che i semafori vengano messi in funzione”

“Quanto accaduto stamattina è gravissimo, a pochi metri dal luogo in cui la signora è stata investita intorno a febbraio marzo 2019 sono iniziati i lavori per l’istallazione dei semafori all’incrocio tra il viale Giostra ed il viale Aranci. I lavori sono stati molto lunghi, ci sono voluti circa sei mesi per l’istallazione dei pali, in seguito si è provveduto all’istallazione dei semafori e ancora oggi gennaio 2020 stiamo aspettando che questi ultimi vengono messi in funzione. Nonostante i numerosi solleciti da parte del Presidente”– a dirlo è la consigliera della V Circoscrizione Lorena Fulco, in merito al grave incidente avvenuto stamattina sul viale Giostra: una donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava.

“La messa in sicurezza del viale Giostra è uno degli obiettivi principali che mi sono posta all’inizio di questo mandato e continuerò a battermi per questo”- aggiunge la consigliera.

Incidente nei pressi della galleria Annunziata: nessuno rispetta le regole della strada

“Per quanto riguarda invece l’incidente che c’è stato all’entrata della galleria Annunziata, posso testimoniare che non vengono assolutamente rispettate le regole della strada, vince la presunzione e l’arroganza. Io stessa- commenta Fulco- ho rischiato un incidente ieri pomeriggio perché la macchina che mi precedeva ha fatto un’inversione che non poteva fare, tagliando la strada alle macchina in direzione monte mare. Questo è un episodio che si verifica di continuo, chiederò di installare delle telecamere e sanzionare questi automobilisti indisciplinati”.

