Messina: Francesco Caminiti è il nuovo assessore della Giunta De Luca. Ingegneri nominato esperto per le politiche giovanili [FOTO]

7 Gennaio 2020 21:02

Messina: Francesco Caminiti ha prestato giuramento e si è insediato in Giunta. Ingegneri nominato esperto a titolo gratuito per le politiche giovanili e studentesche

Francesco Caminiti entra a far parte della squadra del sindaco di Messina. Il neo assessore questo pomeriggio ha prestato giuramento e si è insediato in Giunta.

Le deleghe dell’assessore Caminiti

Il neo assessore si occuperà di: Pianificazione ed Efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche – Pianificazione Infrastrutturale Ciclo Rifiuti – Realizzazione ed Efficientamento Reti e Sottoservizi – Gestione e valorizzazione del Patrimonio Comunale – Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Salvatore Ingegneri nominato esperto a titolo gratuito

Nel pomeriggio, come preannunciato dal sindaco in occasione del comizio di capodanno, a Palazzo Zanca è stato nominato anche il nuovo esperto a titolo gratuito per le politiche giovanili e studentesche. Si tratta Salvatore Ingegneri: il 27enne farà sei mesi di apprendistato a Palazzo Zanca e poi prenderà il posto dell’assessore all’Istruzione Trimarchi.

Chi è Salvatore Ingegneri



Nato a Messina il 27 Giugno del 1991, consegue nel 2010 la maturità Scientifica. Nell’A.A. 2013/2014 consegue la laurea triennale in Ingegneria Civile e dei Sistemi Edilizi con votazione 110/110 e lode accademica e nell’A.A 2015/2016 consegue la laurea Magistrale in Ingegneria Civile con votazione 110/110 e lode accademica, entrambe presso l’Università degli studi di Messina. Durante gli studi universitari è stato eletto Consigliere di Dipartimento nel 2015 (Dipartimento DICEAMA) nel 2016 (Dipartimento di Ingegneria). È stato eletto nel 2016 Vicepresidente del “Consiglio degli studenti” dell’Università di Messina. Nel 2017 vince una borsa di studio per frequentare il Dottorato di Ricerca in “Ingegneria civile, Ambientale e della Sicurezza” presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Durante il Dottorato è coinvolto in attività di ricerca presso il laboratorio EUROLAB-CERISI. Inventore insieme ad un team del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina di un dispositivo di isolamento innovativo per la mitigazione dell’azione sismica verticale (Domanda di Brevetto numero:102018000004948). Svolge regolarmente attività di studio e formazione partecipando a convegni nazionali ed internazionali e seminari. È inoltre abilitato alla professione di Ingegnere ed iscritto all’albo degli ingegneri di Messina sez. A.

