7 Gennaio 2020

Nelle prossime ore il gruppo parlamentare all’Ars formalizzerà la nomina. Gli auguri della deputata Ella Bucalo: “Sono certa che insieme alla deputazione regionale e all’Assessore Messina i programmi ed i progetti di FdI potranno camminare su gambe solide e robuste”

L’ex consigliera comunale di Messina Elvira Amata è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. La nomina verrà formalizzata dal gruppo parlamentare nelle prossime ore. Amata prende il posto del deputato barcellonese Antonio Catalfamo, che ieri ha formalizzato l’uscita dal partito della Meloni per passare al nuovo gruppo Lega all’assemblea regionale siciliana.

Al neocapogruppo Amata le congratulazioni e gli auguri della deputata di FdI alla Camera Ella Bucalo, che dichiara: “La nomina dell’On. Elvira Amata a Capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana è un giusto riconoscimento per il lavoro e la serietà dimostrata in questi anni. All’amica Elvira le più sincere congratulazioni e soprattutto l’augurio di buon lavoro. Sono certa che insieme alla deputazione regionale e all’Assessore Manlio Messina, i programmi ed i progetti di FdI, potranno ora camminare su gambe solide e robuste. Le legittime aspettative dei siciliani non saranno tradite, così come l’interesse comune, nel rispetto del mandato elettorale che per Fratelli d’Italia è sempre stato un vessillo da mostrare con grande orgoglio”.

Ad Amata anche gli auguri di buon lavoro di Salvo Pogliese e di Giampiero Cannella, coordinatori regionali di Fratelli d’Italia per la Sicilia: “Conosciamo e apprezziamo le capacità politiche e le qualità umane di Elvira Amata. Siamo certi che con il supporto e la collaborazione di tutto il gruppo parlamentare di FdI all’Ars, e dell’assessore regionale Manlio Messina, svolgerà uno splendido lavoro nell’interesse esclusivo dei siciliani“.

