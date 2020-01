Messina, De Luca inaugura il nuovo tratto della Panoramica: “Lavori in tempi record”

8 Gennaio 2020 14:03

Messina: stamattina la cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Panoramica, dal Papardo a Granatari. Sono stati rimodulati i nuovi limiti di velocità, a causa delle condizioni disastrose dell’asfalto il limite era di 30 km/h

Stamane il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha inaugurato il primo tratto della S.P. n.43 bis “Panoramica dello Stretto” completamente riqualificato nella pavimentazione stradale e nelle barriere di sicurezza grazie ad un investimento di due milioni di euro. “Pur in assenza di bilancio, ma per senso di responsabilità si è scelto di portare avanti i lavori, che sono stati appaltati e realizzati in tempi record” ha affermato con orgoglio De Luca.

Nella prima conferenza stampa del 2020, il sindaco metropolitano ha illustrato gli interventi posti in essere su un tratto strategico della “Panoramica” che a causa delle disastrose condizioni si doveva percorrere ad una velocità limitata a 30km/h. Adesso sono stati rimodulati i nuovi limiti di velocità in modo da permettere uno scorrimento più fluido del traffico veicolare. Per il Sindaco De Luca l’attenzione al territorio ed a questa importante arteria di collegamento prevedono, inoltre, altri passaggi decisivi. “Abbiamo individuato due milioni e mezzo di euro nell’ambito della rimodulazione del Patto per il Sud, approvato ad ottobre scorso, per il tratto compreso tra la galleria Bosurgi e la rotonda Papardo”

“Altri due interventi – ha continuato il Sindaco metropolitano – riguardano la variante alla strada n.45 in corrispondenza dell’abitato di Faro Superiore in direzione di Tono, finanziata per la progettazione con 230.000 euro, così da realizzare un asse viario strategico per complessivi 4 milioni e mezzo di euro. Il secondo intervento riguarda il completamento di un nuovo tratto della “Panoramica dello Stretto”, l’asse viario Granatari -Mortelle, per il quale è stato ottenuto un finanziamento di 280.000 euro per la realizzazione del progetto esecutivo e che prevede nel complesso un intervento da 5 milioni di euro”.

“Interventi fondamentali per la strategia di collegamento” ha sottolineato De Luca “che preludono ad altre azioni per questo asse viario: riqualificazione delle piazzuole, gazebo, pubblica illuminazione e sistemazione dei marciapiedi. Questo è l’impegno che mi assumo e porto avanti come Sindaco della Città Metropolitana. Elementi concreti: la riqualificazione che abbiamo completato e che oggi inauguriamo, il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per completare e mettere in sicurezza l’attuale percorso della Panoramica, e gli altri due progetti per completare questo asse viario strategico. Si va avanti confermando il ruolo strategico della Città Metropolitana e la professionalità dei suoi uffici, dello staff tecnico che ha seguito i lavori e, attraverso la rimodulazione del Patto per il Sud, ha individuato i finanziamenti. Un risultato storico – ha concluso De Luca – da troppo tempo la Città attendeva queste risposte concrete anche in relazione al profilo della sicurezza”.

