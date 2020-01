6 Gennaio 2020 17:07

Nozze a Milazzo per l’ex tronista e concorrente di Miss Italia: Anna Munafò e Peppe Saporita sposi

Nozze a Milazzo con un abito da sogno per Anna Munafò, l’ex concorrente di Miss Italia ed ex tronista di Uomini e Donne si è unita in matrimonio con Peppe Saporita lo scorso 31 dicembre. Anna Munafò nel 2014 partecipò al programma di Maria De Filippi e la sua partecipazione si concluse con la scelta di Emanuele Trimarchi. La relazione tra i due naufragò nel giro di qualche tempo. La bella milazzese ebbe poi una relazione col personal trainer Matteo Milioti, conclusasi ad un passo dall’altare.

