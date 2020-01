Reggio Calabria, nuovo terribile incidente sulla SS106: un morto [FOTO]

18 Gennaio 2020 19:40

Reggio Calabria, drammatico incidente oggi pomeriggio sulla SS106: un morto

Nuovo drammatico incidente stradale sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria verificatosi intorno alle ore 18:30 all’altezza a circa 500 metri dal bivio per Bova Marina all’altezza del Bar Vittoria. Imprecisate le cause, sembrerebbe, dalle notizie giunte, che un uomo si accingeva ad attraversare a piedi la strada quando un’autovettura che marciava, per quanto si è saputo a velocità regolare, alla cui guida si trovava una donna è stato investito. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Sul posto la Polizia. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Seguiranno aggiornamenti

