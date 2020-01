7 Gennaio 2020 10:12

Tragico incidente a Cuba: due turisti toscani sono morti per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la mattina del 4 gennaio scorso nell’isola caraibica

Drammatico incidente a Cuba dove due turisti toscani Greta Calabrese e Antonio Tiseo, sono morti per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la mattina del 4 gennaio scorso nell’isola caraibica. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano “La Nazione”. I due italiani erano a bordo di un taxi quando, per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato frontalmente con un’altra auto.

