Messina, incendio di Capodanno a Paradiso: morto anziano ricoverato al Papardo

26 Gennaio 2020 14:09

Incendio di capodanno a Messina: morto 88enne, l’anziano era rimasto intossicato ed era ricoverato in gravi condizioni al Papardo

È morto dopo oltre 3 settimane di agonia Antonio Mazziotti, l’88enne ferito nell’incendio a Paradiso il primo gennaio scorso. L’anziano era ricoverato all’ospedale Papardo e per lui sono stati fatali i fumi inalati durante l’incendio. La mattina dell’incendio, l’anziano si trovava in casa insieme alla moglie, al terzo piano della palazzina finita in fiamme: il fumo della casa del piano terra si era diffuso con rapidità dalla tromba delle scale e gli unici due proprietari, marito e moglie, che hanno aperto la porta del loro appartamento, hanno creato un effetto tiraggio permettendo al fumo di invadere completamente la loro abitazione, tanto da non riuscire a respirare. I funerali si terranno domani alle 15 alla Chiesa di Sant’Elena.

