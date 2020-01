Giro d’Italia: a 100 giorni dalla partenza tutte le città di tappa illuminate di rosa. La corsa attraverserà anche Calabria e Sicilia [FOTO]

31 Gennaio 2020 12:34

A 100 giorni dalla partenza da Budapest tutte le città di tappa del Giro d’Italia hanno illuminato di rosa le loro bellezze. La corsa attraverserà anche Calabria e Sicilia

Giro d’Italia 2020- Nella notte di ieri, a 100 giorni dalla partenza della Corsa Rosa, le città che ospiteranno le 21 tappe del Giro d’Italia 103 hanno illuminato i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e luoghi più caratteristici. Il Giro d’Italia, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport, partirà da Budapest (Ungheria) il 9 maggio per terminare a Milano il 31 maggio. Quella dall’Ungheria sarà la 14^ partenza dall’estero per il Giro d’Italia e la prima da un Paese dell’Est Europeo. Il Teatro alla Scala di Milano. Per la 78esima volta Milano ospiterà la tappa conclusiva del Giro.

Questi, tappa per tappa, sono i monumenti che si sono illuminati di Rosa:

1ª tappa – 09/05/2020 – Budapest – Budapest (ITT): Piazza degli Eroi

2ª tappa – 10/05/2020 – Budapest – Győr: il ponte Jedlik-híd a Győr

a Győr 3ª tappa – 11/05/2020 – Székesfehérvár – Nagykanizsa: il Municipio di Székesfehérvár e il punto panoramico di Nagykanizsa

di Székesfehérvár e il di Nagykanizsa 4ª tappa – 12/05/2020 – Monreale – Agrigento: la Cattedrale di Monreale e le colonne del Tempio di Ercole (Valle dei Templi) di Agrigento

di Monreale e le colonne del (Valle dei Templi) di Agrigento 5ª tappa – 13/05/2020 – Enna – Etna: la Torre di Federico di Enna e Municipio di Linguaglossa , (Piano Provenzana, Etna)

di Enna e , (Piano Provenzana, Etna) 6ª tappa – 14/05/2020 – Catania – Villafranca Tirrena: il balcone del Palazzo dell’Elefante di Catania e il Castello di Bauso a Villafranca Tirrena

di Catania e il a Villafranca Tirrena 7ª tappa – 15/05/2020 – Mileto – Camigliatello Silano: la Cattedrale di Mileto e il Santuario San Francesco di Paola di Camigliatello Silano

e il di Camigliatello Silano 8ª tappa – 16/05/2020 – Castrovillari – Brindisi: il Castello Aragonese di Castrovillari e le Colonne Romane di Brindisi

di Castrovillari e le di Brindisi 9ª tappa – 17/05/2002 – Giovinazzo – Vieste: la Fontana dei Tritoni di Giovinazzo e Pizzomunno La Falesia a Vieste

di Giovinazzo e a Vieste 10ª tappa – 19/05/2020 – San Salvo – Tortoreto Lido: la Fontana di vetro Villa Comunale di San Salvo e la Fontana della Sirena di Tortoreto Lido

di San Salvo e la di Tortoreto Lido 11ª tappa – 20/05/2020 – Porto Sant’Elpidio – Rimini: la Torre dell’Orologio di Porto Sant’Elpidio e Castel Sismondo a Rimini

di Porto Sant’Elpidio e a Rimini 12ª tappa – 21/05/2020 – Cesenatico – Cesenatico: Il Porto Canale di Cesenatico

di Cesenatico 13ª tappa – 22/05/2020 – Cervia – Monselice: la Torre San Michele di Cervia e Colle della Rocca , Monselice

di Cervia e , Monselice 14ª tappa – 24/05/2020 – Conegliano – Valdobbiadene (ITT): il Castello di Conegliano e la Villa dei Cedri a Valdobbiadene

di Conegliano e la a Valdobbiadene 15ª tappa – 24/05/2020 – Base Aerea Rivolto – Piancavallo: un hangar con aerei presso la Base Aerea Rivolto e il Palazzo Menegozzi di Piancavallo

presso la Base Aerea Rivolto e il di Piancavallo 16ª tappa – 26/05/2020 – Udine – San Daniele del Friuli: la Loggia di San Giovanni a Udine e il Duomo di San Michele Arcangelo a San Daniele del Friuli

a Udine e il a San Daniele del Friuli 17ª tappa – 27/05/2020 – Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio: la Chiesa di San Giovanni a Bassano e Canalone Miramonti (Pista 3Tre), Madonna di Campiglio

a Bassano e (Pista 3Tre), Madonna di Campiglio 18ª tappa – 28/05/2020 – Pinzolo – Laghi di Cancano: Canalone Miramonti (Pista 3Tre) e le Torri di Fraele

(Pista 3Tre) e le 19ª tappa – 29/05/2020 – Morbegno – Asti: le Torri di Fraele e il Busto Vittorio Alfieri ad Asti

e il ad Asti 20ª tappa – 30/05/2020 – Alba – Sestriere: le Torri Medievali di Alba e l’ Albero della Vita (Sestriere)

di Alba e l’ (Sestriere) 21ª tappa – 31/05/2020 – Cernusco sul Naviglio – Milano (ITT): Villa Greppi di Cernusco sul Naviglio e il Teatro alla Scala di Milano

Valuta questo articolo