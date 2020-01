Gelato Cesare sbarca su Tuttogelato, celebre rivista internazionale: “Scirubetta delizia il Sigep” [FOTO]

30 Gennaio 2020 20:40

Scirubetta si è guadagnata un posto d’onore sulle pagine di Tuttogelato, celebre rivista internazionale che si occupa di pasticceria

Il Sigep che si è svolto a Rimini è stato per la gelateria Cesare e per Scirubetta un’importante vetrina per far conoscere i propri prodotti e le proprie eccellenze, che sono poi quelle prodotte con materie prima tipiche della Calabria in generale e di Reggio in particolare. Ed è così che Scirubetta si è guadagnata un posto d’onore sulle pagine di Tuttogelato, celebre rivista internazionale che si occupa di pasticceria.

“Sotto la direzione tecnica di Davide Destefano, dello storico chiosco Gelato Cesare di Reggio Calabria, e la guida del neo eletto presidente Conpait, Angelo Musolino – si legge su Tuttogelato –, ha promosso la produzione di gelato reggino, proponendo i gusti Italico (con ricotta di pecora Dop de L’Aquila, i fichi dottati di Cosenza e il Torcolato della cantina Beato Bartolomeo di Breganze), Sole dello Stretto (ispirato allo Stretto di Scilla e Cariddi, al bergamotto, con mandorle di Avola e pistacchio di Bronte), Bergamando (al bergamotto e mandarino di Ciaculli) e Amareggio (al bergamotto con crumble alla mandorla, pistacchio di Bronte e amarena Fabbri 1905)”.

“La carta vincente delle cinque giornate di showcooking, organizzate presso lo stand ICETEAM 1927, è stato il bergamotto – scrive ancora la rivista di pasticceria – , tipica coltura della zona ionica costiera, proposto in versione sorbetto senza latte derivati e aggiunto ad altri gusti, per caratterizzarli anche in termini di proprietà nutraceutiche. Il noto agrume del Sud, infatti, è entrato a pieno titolo tra l’elenco dei nutraceutici ipolipemizzanti, sia nelle linee guida nazionali che internazionali”.

