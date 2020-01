8 Gennaio 2020 10:04

Tragedia a Fermo: divampa un incendio in una casa e le fiamme uccidono una bimba, salve la madre e la sorellina

Tragedia a Fermo dove una bimba è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un’abitazione a Servigliano. Si sono salvate invece la mamma e la sorellina. Sul posto i Vigili del Fuoco, i medici del 118 e le forze dell’ordine.

