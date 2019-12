Felice Anno Nuovo, Buon Capodanno 2020, Buon 1° Gennaio: ecco IMMAGINI, FRASI, PROVERBI, VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

1 Gennaio 2020 00:00

Felice Anno Nuovo, Buon Capodanno 2020, Buon 1° Gennaio: ecco una selezione di video, frasi, proverbi, immagini, da condividere su Facebook e WhatsApp per gli auguri ad amici, familiari o colleghi

Felice Anno Nuovo 2020- Il 2019 è andato in archivio, così come l’ultimo mese dell’anno, Dicembre. Parte il 2020 ed il primo mese, Gennaio. Il nome “Gennaio” deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). In corso i festeggiamenti per il Capodanno e la Notte di San Silvestro che, di sicuro, proseguiranno sino all’alba.

Ecco una selezione di video, frasi, proverbi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Gennaio”, “Buon Anno 2020”, “Felice Anno Nuovo”, “Buon Capodanno”.

Ecco le FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Possa questo nuovo anno portarti una vita piena di pace, calore e solidarietà nella tua famiglia e molta prosperità! Felice anno nuovo!

Tieni il sorriso, lascia andare la lacrima, continua a ridere, perdi il dolore, cerca la gioia e abbandona la paura. Buon Anno!

Bnou Aonn! Scusa, per colpa della crisi ho comprato gli auguri da Ikea, ma non ho avuto il tempo di montarli!

Spero che tu diffonda gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon Anno!

Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buon Capodanno!

Nella notte di San Silvestro, c’è la tradizione di gettare via le cose vecchie. Stai attento di non trovarti tra le mie mani!

Trenitalia informa che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Auguri!

Nuovo anno, nuovo punto di partenza. Ti auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà!

Auguro a te e a tutta la tua famiglia un 2019 ricco di successi!

Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno!

Brindo all’anno che verrà e alla tua felicità! Buon Anno!

Stiamo per scrivere la prima pagina vuota di un libro di 365 pagine, che sia pieno di felicità e soddisfazioni! Buon Capodanno!

Buona Vigilia! Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni

In ogni bollicina dello spumante tutti i nostri auguri affettuosi. Tanti Auguri di Buon Anno!

Buon Capodanno! Che il 2019 sia dolce e senza affanno, che sia sempre più radioso ed a tratti favoloso, che ogni giorno sia migliore, tanti auguri ma di cuore!

Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2019 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l’Anno Nuovo in compagnia!

Spero che tu possa avere un grandioso anno nuovo. Che la festa abbia inizio!

Saluti all’anno appena trascorso e che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Tanti Auguri!

Auguro un felice anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia, che sia pieno d’Amore e di Pace!

Possa questo nuovo anno presentare molte opportunità sulla tua strada, farti esplorare ogni gioia, trasformare i tuoi sogni in realtà e tutti i tuoi sforzi in grandi risultati. Buon Capodanno 2019!

Buon anno nuovo, tutto quello che desideri è lì per essere realizzato. Che sia un 2019 ricco di soddisfazioni. Auguri!

Previsioni Meteo per Capodanno: prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno Nuovo!

Ti auguro un Capodanno 2019 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2019.

Cin cin al 2019: che possa essere un nuovo anno memorabile. Buon Capodanno 2019!

Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2019 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di Capodanno 2019!

Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano… prima che la rete telefonica inizi ad incepparsi… voglio augurarti un Felice Capodanno 2019!

Sulla strada per il successo, la regola è sempre guardare avanti. Che tu possa raggiungere al più presto la destinazione. Possa il tuo viaggio essere meraviglioso. Buon Anno Nuovo!

Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti ed i momenti tristi! Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza. Buon Anno nuovo!

Ti auguro un nuovo anno ricco di felicità e tante soddisfazioni. Buon Capodanno!

Sii felice un nuovo anno è arrivato, per donarti gioia, amore e felicità. Tanti auguri!

Che sia un fantastico Capodanno, un meraviglioso buon anno. Ti auguro di essere felice! Buon Anno.

.2…1 Auguri! Un brillante nuovo anno ti attende. Buon Capodanno!

Buon Anno, ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni.

Lascia un’anno che è appena passato e con lui il dolore, le delusioni, le angosce; porta con te le cose belle, le risate con gli amici, il sorriso che regali ogni qualvolta vedi un bambino e senti qualcosa di bello nel cuore. Buon anno nuovo!

Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buon Anno

In ogni bollicina del tuo brindisi ci sono tutti i miei auguri frizzanti, briosi, leggeri ed affettuosi. Felice anno nuovo!

Che il prossimo anno possa darti sempre la forza di trasformare i tuoi desideri in realtà. Buon 2019!

Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno!

Ti auguro un nuovo anno che sia 2019 volte migliore di quello passato! Buon Anno!

Buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!

L’anno che verrà, rinnovi in te la certezza che ti arricchirai ancora di tante esperienze nuove e fresche. Felice anno nuovo!

Vederti al mio fianco è il mio anno nuovo giornaliero. Buon 2019!

Che l’Anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri di Buon 2019!

Ti auguro di trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile!

Come gli uccelli lasciano alle spalle ciò che non hanno bisogno di portare… anche tu dimentica il dolore, la tristezza, la paura, i rancori ed i rimpianti. La vita è bella ed è appena giunto il nuovo anno per ricominciare. Buon 2019!

Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!

Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. Puoi scrivere una nuova storia ricca di soddisfazioni ed opportunità. Tanti auguri di Buon 2019!

Auguro a te e a tutte le persone a te care un felice e sereno Anno Nuovo. Spero che questo nuovo anno sia per te ricco di gioia, pace e soddisfazioni, e che ogni tuo desiderio possa diventare realtà.

A Capodanno tutto è magico, un’enorme festa ti aspetta, per salutare l’anno passato e festeggiare quello appena arrivato. Ti auguro di trascorrere un felice e Buon 2019!

E’ arrivato il 31 non c’è scampo per nessuno…

Un altro anno insieme: 365 giorni di emozioni. Auguri!

Il mio augurio per Te per l’anno 2019:

Ottimo inizio a Gennaio,

Amore per Febbraio,

Pace per Marzo,

Nessuna preoccupazione per Aprile

Divertimento a Maggio,

Gioia da Giugno a Novembre,

Felicità a Dicembre.

Tanti Auguri per un meraviglioso 2019!

I proverbi di Capodanno

Anno nuovo vita nuova

Anno bisesto, anno molesto (o anche funesto)

Anno nevoso, anno fruttuoso

L’anno vecchio se ne va e mai più tornerà

Chi lavora a Capodanno, lavora tutto l’anno

Chi mangia l’uva il primo dell’anno, tocca i soldi tutto l’anno

Chiara notte di Capodanno, dà slancio a un buon anno

Per l’anno nuovo, tutte le galline fanno l’uovo

Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l’anno

Ecco i VIDEO per gli auguri su facebook e WhatsApp:





















