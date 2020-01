Enna, sopralluogo dell’assessore Falcone sulla statale 117 nord/Sud

29 Gennaio 2020 16:59

L’assessore Falcone in sopralluogo ad Enna: “Buoni segnali dai lavori, ma si deve crescere ancora”

Primo sopralluogo del 2020, il quinto negli ultimi due anni, da parte dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ai cantieri dell’ammodernamento della statale 117 Nord/Sud, in provincia di Enna. L’esponente del Governo Musumeci ha preso cognizione dello stato di avanzamento dei lavori su tre lotti Anas fra Nicosia e Mistretta, opera riavviata dopo anni di stasi grazie al pressing della Regione Siciliana.

“Siamo moderatamente soddisfatti della produzione dei cantieri – dichiara Falcone – ma, malgrado i segnali incoraggianti, c’è ancora tanto da fare. Il lotto B4b, lungo 7 km, è quello dove l’accelerazione nei lavori è più evidente e confidiamo che entro fine febbraio-inizio di marzo il tratto rinnovato di statale possa essere aperto al traffico”.

Falcone si è poi soffermato a lungo sul cantiere del lotto B4a, da circa 6 chilometri, dove i lavori erano in stallo a causa delle difficoltà delle aziende appaltatrici. “Abbiamo riscontrato dei progressi che ci fanno ben sperare – ha commentato Falcone – ma ora il ritmo del cantiere dovrà crescere ancor di più, specie con l’arrivo della primavera. Convocheremo per giorno 6 febbraio un tavolo tecnico a Palermo per superare alcuni di problemi, presentatisi da ultimo, di carattere idrogeologico“, conclude l’assessore.

