Elezioni Regionali Emilia Romagna: urne chiuse, lo spoglio in diretta su StrettoWeb [FOTO]

26 Gennaio 2020

Elezioni Regionali Emilia Romagna: urne chiuse, al via le operazioni di spoglio in diretta su StrettoWeb. Sfida aperta tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini

Elezioni Regionali- Urne chiuse in Emilia Romagna per l’elezione del presidente della Giunta e i componenti del consiglio regionale. Sarà testa a testa tra Lucia Borgonzoni, sostenuta dalla Lega e dai partiti di Centro/Destra e Stefano Bonaccini, governatore uscente del Centro/Sinistra. Alle 19:00 il dato dell’affluenza era molto alto al 58,82%, una cifra da record per gli ultimi 15 anni, non solo rispetto a cinque anni fa quando alla stessa ora erano andati a votare il 31% degli elettori e poi complessivamente l’affluenza alle urne si fermò al 38%, ma anche rispetto a quelle di dieci anni fa quando l’affluenza complessiva fu del 68%. Evidentemente il significato politico delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, che potranno avere un peso molto importante anche sul futuro del governo Conte. Su StrettoWeb lo speciale con tutti i dati dello scrutinio in diretta.

Elezioni Regionali Emilia Romagna, per gli exit poll avanti Bonaccini

In Emilia Romagna, secondo i dati Opinio per la Rai, il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è avanti con una forchetta di 47-51% contro 44-48% della principale avversaria, la leghista Lucia Borgonzoni. Terzo, staccato, il candidato del M5S Simone Benini è tra il 2% e il 5%. Vantaggio Bonaccini anche secondo gli intention poll Tecné per Rete4: Bonaccini è tra il 46,6% e il 50,5% mentre Borgonzoni tra il 43,5% e il 47,5%.

Elezioni Regionali Emilia Romagna: tutti i candidati governatore

In Emilia Romagna sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione: principali contendenti sono il governatore uscente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, che corre per il bis, e la sfidante leghista, la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra. Con loro, Simone Benini per il M5s, Stefano Lugli per l’Altra Emilia-Romagna, Marta Collot per Potere al popolo, Laura Bergamini per il Partito comunista, Domenico Battaglia per il Movimento 3V – Vaccini vogliamo verità.

