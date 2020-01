Elezioni Regionali, inaugurata a Reggio Calabria la sede di Creazzo. Il candidato a StrettoWeb: “puntiamo a migliorare sanità e viabilità” [INTERVISTA]

13 Gennaio 2020 17:26

Elezioni Regionali, a Reggio Calabria è stata inaugurata la sede di Domenico Creazzo: l’intervista a StrettoWeb del candidato di Fratelli d’Italia

A Reggio Calabria questa mattina è stata inaugurata la sede di Domenico Creazzo in Via Possidonea. Il candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali è intervenuto in esclusiva ai microfoni di StrettoWeb. “Cercherò di cambiare la mia terra e tenterò di farlo nel senso pratico delle cose, partendo da ciò che è necessario -ha esordito Creazzo-. Punteremo sulla viabilità, a sanare il dissesto idrogeologico, a migliorare la gestione dei rifiuti e creare una sanità degna per i cittadini”. Un messaggio infine ai votanti: “Attraverso la rivoluzione della normalità la politica sarà credibile e darà speranza ai calabresi che anche da noi le cose possono cambiare”, ha concluso il candidato.

