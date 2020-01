Digiuno per Salvini: oltre 4 mila adesioni per il Leader della Lega

21 Gennaio 2020 20:44

L’iniziativa lanciata dalla Lega sul caso Gregoretti: chi decide di sostenere Salvini sceglie il giorno in cui digiunare

Sono oltre 4.500 le sottoscrizioni al sito digiunopersalvini.it, l’iniziativa che ha preso il via ieri poco prima del voto della giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Gregoretti, a sostegno del segretario della Lega. L’iniziativa continuerà nei prossimi giorni: chi decide di sostenere il leader della Lega sceglie il giorno in cui digiunare.

“Matteo Salvini a processo, rischia la galera – si legge nella home del sito – per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà“.

