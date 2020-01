De Micheli in Calabria: “forti investimenti per infrastrutture e trasporti. Da giugno due nuove treni nella tratta Reggio-Roma e Reggio-Venezia”

21 Gennaio 2020 23:02

De Micheli: “tornerò a marzo per inaugurare il cantiere del III megalotto della statale 106 e il tracciato ferroviario Melito Porto Salvo – Sibari, a giugno la nuova linea Reggio Calabria – Roma e a luglio la tratta Reggio Calabria – Venezia”

Si è concluso a Corigliano Rossano il tour del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in Calabria. All’evento ha partecipato il candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo. “Non sono qui per fare promesse, – ha affermato il ministro – ma per raccontare fatti. Tornerò a marzo per inaugurare il cantiere del III megalotto della statale 106 e il tracciato ferroviario Melito Porto Salvo – Sibari, a giugno la nuova linea Reggio Calabria – Roma e a luglio la tratta Reggio Calabria – Venezia”. “Abbiamo investito nel potenziamento delle ferrovie in Calabria 600 milioni di euro –prosegue– si è riusciti ad anticipare di un anno (al 2021) l’appaltabilità del tracciato tra Crotone Sibari e a finanziare 14 milioni di euro per la riqualificazione delle strade della provincia di Cosenza. Lavori che ci impegniamo a terminare nei tempi prestabiliti. Abbiamo ridotto le tasse ed è un dato di fatto, grazie a noi 408mila donne e uomini calabresi avranno più denaro in busta paga”, conclude.

