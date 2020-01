Il derby calabrese è del Crotone, ma quanti veleni! Il Cosenza ci mette il cuore e recrimina con l’arbitro: le pagelle

20 Gennaio 2020 23:14

Cosenza-Crotone è appannaggio degli ospiti, che vincono il derby calabrese per la prima volta in B: il finale, però, è pieno di veleni…

Prima volta. Prima volta per il Crotone in B. Primo successo della storia dei pitagorici a Cosenza. Solo un gol ma diverse emozioni e… veleni. Recriminano i ragazzi di Braglia, che erano anche riusciti a pareggiare. Su corner, Sciaudone colpisce a pochi passi di testa ma si vede respingere il pallone da Cordaz. Che però è entrato in porta con tutto il pallone. Nessuno se ne ravvede, anche se sembra abbastanza evidente.

Il Crotone si salva e può tirare un sospiro di sollievo. Segna rispettando la più classica delle leggi: gol mancato, gol subito. Riviere colpisce infatti il palo al 10′, anche grazie ad un Cordaz straordinario che ha salvato i suoi in più di una circostanza, e due minuti più tardi perviene il vantaggio ospite: sugli sviluppi di una punizione da quasi metà campo, il pallone arriva a Messias che tira a botta sicura piazzando alto e sotto la traversa. Il risultato non cambierà più. Il Crotone gestisce e ‘si siede’. Anche troppo, forse. Rischia tantissimo perché, specie nella ripresa, vede il ritorno di un Cosenza coriaceo e coraggioso, che ci mette il cuore. Ma sa soffrire e porta a casa tre punti preziosi nella corsa alla promozione. Di seguito il tabellino.

COSENZA (3-5-2): Perina 6.5; Idda 5.5, Monaco 6, Legittimo 6 (25′ st Asencio sv); Baez 5, Bruccini 6, Kanoute’ 5.5 (13′ st Sciaudone 6), Broh 6 (37′ st Carretta sv), D’Orazio 6; Machach 7, Riviere 6. In panchina: Saracco, Corsi, Capela, Pierini, Schiavi, Greco, Trovato, Bittante. Allenatore: Braglia 5.5.

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6.5; Golemic 6.5, Marrone 7, Gigliotti 6, Molina 6, Benali 7 (35′ st Gomelt sv), Barberis 6.5, Crociata 6, Mazzotta 6 (18′ st Mustacchio 6), Messias 7.5, Simy 6 (32′ st Maxi Lopez sv). In panchina: Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Spolli, Nalini, Bellodi, Ruggiero, Rutten. Allenatore: Stroppa 6.5.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta 4 (Macaddino e Cangiano).

RETI: 12′ pt Messias.

NOTE: spettatori 8.817 per un incasso di 96.917 euro. Ammoniti: Legittimo, Marrone, Barberis, Benali. Angoli: 7-2. Recupero: 0′ pt, 5′ st.

