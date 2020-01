Messina: al Collereale serata di beneficenza per il piccolo Nicolas e per Paolo Chillè

22 Gennaio 2020 13:15

A Messina lo spettacolo benefico per sostenere le cure di Paolo Chillè e Nicolas

Il 29 Marzo 2020 con inizio alle ore 17:30 presso l’Auditorium teatro del Collereale di Messina si terrà l’evento di beneficenza: “Pomeriggio insieme 2” organizzato da Antonio Giaimo e Sergio Giaconia per i nostri guerrieri messinesi Nicolas e Paolo Chillè. Uno spettacolo che comprenderà musica, cabaret e balli. Tanti gli artisti che interverranno con il solo scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare il già grande cuore dei messinesi a donare e aiutare questi nostri concittadini che combattono ogni giorno per vincere la loro più grande battaglia che è

quella per la vita. Gli ospiti d’onore della serata saranno: Valentina Di Bella (mamma del piccolo Nicholas) e Giancarlo Chillè (papà di Paolo).

