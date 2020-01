Clamoroso in Serie C, può iscriversi una squadra di Malta!

8 Gennaio 2020 10:49

Le ultime clamorose notizie sul campionato di Serie C, potrebbe iscriversi una squadra di Malta

Le squadre del campionato di Serie C sono tornate in campo in vista della ripresa del campionato dopo la lunga pausa per le feste natalizie, la stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il campionato di Serie C regala sempre molto spettacolo, sono tante le piazze blasonate ma non mancano i problemi, alcuni club infatti devono fare i conti con difficoltà dal punto di vista economico. Nel frattempo novità clamorose che arrivano per la prossima stagione. Nel dettaglio come riporta calciomercato.com nella prossima stagione potrebbe partecipare un club di Malta che si chiamerà Malta SA e prenderà parte al girone A della Serie C italiana con la guida tecnica che sarà affidata a Michele Santoni, ex-match analyst dell’Ajax.

