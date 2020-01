Calciomercato Reggina, vicinissimo anche Liotti. L’allenatore Paolo Bianco: “piede da Serie A”

7 Gennaio 2020 11:32

Calciomercato Reggina, il club amaranto sta per chiudere la trattativa anche per il terzino sinistro Liotti

CALCIOMERCATO REGGINA – La Reggina fa la voce grossa anche sul fronte calciomercato, non solo Nielsen si avvicina sempre di più anche il terzino sinistro Liotti, la Reggina si appresta a piazzare il tris dopo l’iniziale arrivo dell’attaccante Sarao. Intervistato durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’, l’allenatore Paolo Bianco ha parlato del calciatore, interessanti indicazioni. “Liotti ha disputato con noi un campionato strepitoso, è bravo anche sulle palle inattive, è migliorato tantissimo, è un calciatore che ha fatto molto bene anche in Serie B, sarebbe un colpo anche in prospettiva campionato cadetto per il club amaranto. E’ migliorato tantissimo nell’uno contro uno, è un calciatore duttile, questo è un vantaggio enorme perchè può ricoprire diversi ruoli. Liotti ha un piede di Serie A, gli manca qualcosa dal punto di vista caratteriale ma negli ultimi anni è cresciuto moltissimo”.

