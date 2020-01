Calciomercato Reggina, non è finita! Taibi: “pronti a concludere in bellezza…”

8 Gennaio 2020 14:35

La Reggina è letteralmente scatenata sul fronte calciomercato, le indicazioni da parte del direttore sportivo Taibi

Non ci sono pià aggettivi per descrivere il lavoro svolto dalla Reggina negli ultimi mesi. La squadra amaranto sta dominando il campionato di Serie C, è reduce da 11 vittorie consecutive, il casa ha sempre vinto ed è anche imbattuta. La dirigenza non si è mai fermata anzi nelle ultime ore ha chiuso tre importanti operazioni di mercato, sono arrivati i centrocampisti Nielsen e Liotti e l’attaccante Sarao. La campagna acquisti non è ancora finita, fino al termine della sessione invernale qualcosa potrebbe succedere, non è da escludere un altro colpaccio. Arrivano indicazioni da parte di Massimo Taibi ai microfoni di Radio Antenna Febea: “avevamo tre obiettivi e li abbiamo centrati. Ci siamo mossi in anticipo e questo ci ha agevolato. Mercato chiuso? Abbiamo raggiunto gli obiettivi, adesso darò un’occhiata in giro, ma senza alcuna pretesa. Qualora ci fosse un’opportunità sul finale di calciomercato sono sicuro che non ce la faremo scappare, il Presidente Gallo ci darà la possibilità di concludere in bellezza”.

