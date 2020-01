Calabria: Ornella Cuzzupi nominata reggente nazionale dell’Ugl Scuola

20 Gennaio 2020 21:32

Una nuova nomina per il segretario generale dell’Ugl Calabria Ornella Cuzzupi che è stata chiamata dal segretario generale dell’Unione Generale del Lavoro Francesco Paolo Capone a reggere la federazione scuola dopo la revoca del precedente segretario. La definitività della nomina si è avuta nella giornata di oggi e rappresenta un ulteriore attestato di stima per Ornella Cuzzupi da parte dei vertici nazionali che hanno accolto la mozione del Consiglio Federale Nazionale dell’Ugl Scuola e scelto, con determinazione, il dirigente nazionale Ornella Cuzzupi. La sindacalista reggina vede così riconosciuto il frutto del proprio lavoro sul territorio e nel comparto scuola Calabria per il quale si è spesa in maniera continua, e senza mai risparmiarsi, negli ultimi 20 anni di attività sindacale. “Si tratta di un incarico prestigioso e di una grande responsabilità – il commento del segretario Ornella Cuzzupi – che affronterò con l’impegno e l’entusiasmo di sempre sapendo di poter contare su una grande squadra”. Ornella Cuzzupi, in atto Segretario Generale della Calabria, dopo la vittoria ottenuta all’ultimo congresso, proseguirà senza soste, insieme al gruppo di dirigenti e quadri che fin qui l’hanno sostenuta, a battersi in difesa dei diritti dei lavoratori e a tutela delle esigenze di tutti i cittadini che, sempre più numerosi, affluiscono nelle sedi dell’Ugl. Al tradizionale impegno affiancherà anche quello di reggente nazionale del comparto scuola per fare in modo che l’Ugl possa avere un ruolo da protagonista in un momento di transizione della scuola e in cui il personale, docente e non, necessita del massimo supporto del sindacato, coadiuvata da tutta la Confederazione.

