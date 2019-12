1 Gennaio 2020 00:00

Buon 1° Gennaio 2020, Buon Capodanno 2020, “Felice Anno Nuovo”: il nome del primo mese dell’anno deriva dal dio romano Giano (Ianuarus)

Archiviato Dicembre ed il 2019, è iniziato Gennaio, il primo mese dell’anno, e di conseguenza il 2020. In corso ancora i festeggiamenti per il Capodanno e la Notte di San Silvestro che, di sicuro, proseguiranno sino all’alba. In molti si chiedono: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno).

Valuta questo articolo