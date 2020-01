Messina, esplode la protesta a Bisconte: barricate in strada [FOTO e VIDEO]

25 Gennaio 2020 16:46

Messina, residenti di Bisconte in rivolta

Caos nel villaggio di Bisconte, dove nel primo pomeriggio di oggi i residenti hanno dato il via ad un’eclatante protesta. Gli abitanti del villaggio della zona sud di Messina sono imbufaliti per i disagi legati alla viabilità, a seguito dell’inizio dei lavori per il torrente, e oggi pomeriggio hanno deciso di bloccare la strada con transenne e cassonetti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il blocco stradale qualche minuto fa è stato rimosso.

I residenti lamentavano il fatto che la ditta incaricata dei lavori, in barba all’ordinanza del Comune, occupando tutta la carreggiata ostacoli il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli muniti di regolare pass. Il sindaco De Luca ha deciso di ripristinare il doppio senso in via Polveriera, raccomandando all’impresa di provvedere ad ampliare il passaggio, appena finiti i saggi. Stasera verrà firmata la nuova ordinanza.

