23 Gennaio 2020 18:29

Berlusconi in Calabria: “ho assaggiato tutti i prodotti tipici della Calabria oggi a Tropea: voi calabresi fate bene ad esserne orgogliosi”

“Calabria vuol dire eccellenza agroalimentare. La cipolla di Tropea è famosa in tutto il mondo come i cedri, la liquirizia, il torrone, la nduja. Ho assaggiato tutti i prodotti tipici della Calabria oggi a Tropea: voi calabresi fate bene ad esserne orgogliosi”, è quanto afferma Silvio Berlusconi, oggi in Calabria a sostegno della candidata del Centro/Destra Jole Santelli.

