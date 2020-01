Regionali: Berlusconi in Calabria per Jole Santelli, il 23 gennaio il leader di Forza Italia sarà a Tropea e Lamezia Terme

21 Gennaio 2020 14:18

Regionali, Silvio Berlusconi in Calabria il 23 gennaio: due tappe a Tropea e Lamezia Terme

Silvio Berlusconi sarà in Calabria in vista delle elezioni regionali per tirare la volata alla candidata presidente del Centro/Destra Jole Santelli. Il leader di Forza Italia farà tappa alle 12 a Tropea per una visita della città. Sarà l’occasione per incontrare il Sindaco Giovanni Macrì, la cittadinanza, confederazioni e imprenditori. Alle 17.30 Berlusconi e Santelli terranno una conferenza stampa presso il THotel di Lamezia Terme.

Berlusconi in Calabria, Mangialavori: “il suo arrivo ci riempie d’orgoglio”

“L’arrivo di Silvio Berlusconi in Calabria ci riempie d’orgoglio e coronerà la campagna elettorale di Jole Santelli e di tutto il centrodestra calabrese”. Lo afferma il senatore e coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia Giuseppe Mangialavori. “Giovedì 23 gennaio – aggiunge il parlamentare – il presidente Berlusconi visiterà Tropea e qui, assieme a Jole Santelli, parteciperà a un incontro con amministratori, sigle confederali, imprenditori e cittadini. La presenza di Berlusconi nella cittadina tirrenica è motivo di particolare soddisfazione ed è un segnale di grande attenzione per tutta la provincia vibonese”. “A seguire – conclude Mangialavori –, il presidente azzurro sarà a Lamezia Terme, dove terrà una conferenza stampa e chiuderà una campagna elettorale basata sui contenuti e sulle proposte concrete per la crescita della Calabria”.

Berlusconi in Calabria, Siclari: “il nostro leader ci darà lo slancio finale verso la vittoria”

“Il nostro leader Silvio Berlusconi sarà in Calabria per chiudere un’entusiasmante campagna elettorale e dare lo slancio finale verso la vittoria che vedrà il centrodestra trionfare per dare un futuro alla Calabria“. Con queste parole il senatore forzista Marco Siclari annuncia con orgoglio la visita del presidente Berlusconi numero uno di Forza Italia in Calabria. “Questo è il momento giusto per tornare a sognare una Calabria migliore, costruire la strada per i nostri figli affinchè nessuno debba più scappare. Il nostro leader darà una sferzata di energia per concludere un percorso che porterà nuovamente la Calabria ad essere protagonista e a contare in Europa”, ha concluso il senatore azzurro.

