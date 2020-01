Auto contromano sulla Catania-Siracusa, 3 feriti

8 Gennaio 2020 16:14

Un auto ha imboccato l’autostrada Catania-Siracusa contromano allo svincolo di Augusta

Tre feriti e traffico sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo Siracusa, per un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha imboccato l’autostrada contromano allo svincolo di Augusta, impattando con altri due veicoli. Attivato l’elisoccorso. Sul posto personale Anas per la gestione della viabilita’, provvisoriamente deviata sulla statale 114 allo svincolo di Passo Martino, e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.

