13 Gennaio 2020 17:59

Messina: grande riconoscimento per l’attore Fabio La Rosa

L’attore teatrale di Messina Fabio La Rosa, ha ricevuto ieri sera presso il Circolo Ufficiali dell’ Aeronautica Militare “Casa dell’Aviatore” di Roma, l’Attestato d’Onore Accademico della Norman Academy Inc, l’Attestato di Benemerenza ed il Titolo di Accademico Onorario” Not(t)e per la Leucemia “Un Ringraziamento Speciale per la Giornalista Paola Zanoni. Fabio La Rosa guida la nota compagnia teatrale Grammelot.

