Nasce l’associazione Idea Messina

22 Gennaio 2020 09:54

La nuova associazione costituita da un gruppo di cittadini di diversa esperienza sociale, culturale e professionale, animati dal desiderio di dare un concreto contributo nello sviluppo di Messina

Idea Messina è un’Associazione di Promozione Sociale. L’organizzazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, avvalendosi dell’impegno volontario dei propri associati.

“La costituzione-si legge in una nota- è necessaria poiché osserviamo una città inerme, in preda alla rassegnazione, che riesce ad assorbire ogni ingiustizia, ogni vessazione, come una palude, lasciando emergere solo un perenne e vuoto scontro politico-istituzione, un assordante imbarbarimento del confronto, che disorienta, disaffeziona, umilia.

L’obiettivo è la creazione di una rete civica competente che possa coordinare e sviluppare risorse

propositive da mettere al servizio della collettività.

Innovazione, democrazia, eguaglianza ed ambiente sono i principi cardini che ispirano l’azione della nuova esperienza associativa. “Idea Messina” è un progetto impegnativo ma necessario, che sta già ottenendo un grande

entusiasmo ed un’incoraggiante partecipazione.

La nostra mission è la realizzazione di vari percorsi di crescita sociale e civile, non solo attraverso lo sviluppo di attività di vigilanza sulla gestione della cosa pubblica, ma soprattutto tramite l’individuazione, la proposizione e l’attuazione di soluzioni concrete alle problematiche cittadine. Inizieremo con l’occuparci della gestione dei servizi pubblici essenziali, trasporti, gestione rifiuti, manutenzioni varie e del caro tariffe e tasse comunali, esercitando una forma di controllo sociale e proponendo progetti e soluzioni per realizzare servizi più efficienti a costi minori, quindi una migliore qualità di vita.

Evidenzieremo il dovere di tutelare gli interessi dei consumatori, promuovendo la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità”. L’assemblea costitutiva svoltasi venerdì 17 gennaio ha eletto presidente l’avv. Rosita Capano e vicepresidente Angelica Rizzo.

La neo associazione è impegnata anche nella difesa dei diritti sociali e civili mette a disposizione dei cittadini un servizio gratuito di tutela legale per gli indigenti, contro gli abusi e le ingiustizie.

