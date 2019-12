Una verdesca di oltre due metri trovata in spiaggia a Milazzo [FOTO]

24 Dicembre 2019 15:18

Trovato sulla spiaggia di Milazzo un esemplare di verdesca spiaggiato

Un esemplare di Verdesca è stato rinvenuto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Milazzo. A renderlo noto è il biologo Carmelo Isgrò. Si tratterebbe di un esemplare maschio lungo circa 2,65 metri e le cause della morte sono ancora in corso di accertamento. “Spiaggiamenti come questi, anche se tristi, sono dei laboratori didattici importantissimi per i bambini che hanno la possibilità di vedere e conoscere questi splendidi animali, per poterli amare e nel loro futuro proteggere!“- commenta il biologo. La verdesca è un esemplare di squalo molto presente nei nostri mari ed innocua per l’uomo.

