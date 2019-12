Forti raffiche di vento a Messina: danni in tutta la città [FOTO]

14 Dicembre 2019 09:50

Maltempo a Messina: grosso albero cade sulle auto in sosta nei pressi di Villa Dante, danni in tutta la città

Danni e disagi a Messina per le forti raffiche di vento. Stanotte intorno alle 4 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero schiantato al suolo nei pressi di Villa Dante. Il grosso arbusto si è abbattuto si alcune auto in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti. Decine gli interventi del comando provinciale dei Vigili del fuoco, a causa di allagamenti e alberi caduti in varie zone della città. Danneggiato anche il “Giardino delle Luci” di Piazza Cairoli e il presepe di Piazza Duomo.

Valuta questo articolo