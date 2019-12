Teramo-Reggina, che elogi da Tedino! “Amaranto macchina perfetta, stanno facendo cose strabilianti”

30 Novembre 2019 19:02

Finalmente elogi alla Reggina, e arrivano direttamente dal prossimo avversario: le parole del tecnico degli abbruzzesi Bruno Tedino

Ogni tanto, anche qualche complimento. Non solo chi, direttamente o indirettamente, ‘colpisce’ alle spalle la Reggina. Ma, per fortuna, anche chi la elogia. E’ il caso di Tedino, tecnico del Teramo prossimo avversario degli amaranto. Queste, in conferenza stampa, le parole dell’allenatore degli abbruzzesi.

“Domani troveremo una macchina allenata e costruita in maniera perfetta: segna tanti gol, ha sempre vinto in casa e in tanti campi difficili. Questa sfida, tra l’altro, arriva in un momento così, col discorso Coppa Italia che ci ha disturbato parecchio tra problemi fisici e trasferta. Ma a loro bisogna fare i complimenti perché stanno facendo cose strabilianti. Anche noi comunque vorremmo fare un certo tipo di partita. Dobbiamo avere l’orgoglio di pensare di poter far male. Servono voglia, energia e spirito di sacrificio”.

