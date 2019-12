Teramo-Reggina 0-3, le pagelle di StrettoWeb: ‘Zio Reginaldo’ ubriaca tutti, ‘Rossi c’è’, Rolando o Ronaldo?

1 Dicembre 2019 16:53

Teramo-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – I giudizi ai calciatori amaranto al termine del match del ‘Bonolis’ di questo pomeriggio

Teramo-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Spettacolo amaranto, il solito. Anche a Teramo, la squadra di Toscano detta legge. Dominanti, straripanti, letali, perfetti. C’è tutto, come sempre. Reginaldo, Corazza e Loiacono, il ‘Bonolis’ viene violato, lì dove gli abruzzesi non avevano mai perso quest’anno. Voti altissimi per tutti, ecco le pagelle ‘quasi’ irriverenti di StrettoWeb.

REGGINA

Guarna 6.5 – Un solo intervento, ma decisivo, dopo il vantaggio amaranto. Poi prega e Bombagi colpisce la traversa.

Loiacono 7.5 – Prima prende il palo, poi, testardo, riesce a segnare. ‘De coccio’.

Bertoncini 7 – Ormai fa notizia solo se non gioca bene. E non è mai successo. Fate un po’ voi.

Rossi 7 – “Rossi c’è”, gridava Guido Meda ai bei tempi di Valentino. Beh, lui si chiama Marco, ma la sostanza è la stessa..

Garufo 6.5 – Gira voce che, anche dopo la partita, lui continui a correre. Sempre. Corre negli spogliatoi, nel pullman, in aereo, nel bagno di casa sua… (56′ Blondett 6)

Bianchi 7 – Bianchi non è il suo cognome ma il colore della pelle dei centrocampisti avversari, che ‘impallidiscono’ di fronte alla continua pressione e corsa del numero 15 amaranto (56′ Sounas 6)

De Rose 7 – A un certo punto lo si è visto contemporaneamente a destra, al centro e in attacco, ma era solo un effetto ottico. Forse…

Rolando 7 – Rolando o Ronaldo? Quando parte, punta l’uomo e mette in mezzo per Corazza, sembra il portoghese. Dubbio lecito.

Rivas 7.5 – Il diretto avversario non ar(Rivas) mai a prenderlo, è imprendibile per tutti, come sempre. Assist prezioso. (63′ Bellomo 6.5)

Reginaldo 7.5 – ‘Zio Reginaldo’ ne ‘Gli Aristogatti’ era lo zio ubriacone del cartone animato. Ecco, lui, più che ubriacarsi, ubriaca gli avversari. (76′ Doumbia 6)

Corazza 7.5 – Tocca il pallone e segna. Toh. Volete saperla una cosa? Questa pagella l’ho scritta prima che iniziasse la partita. Tanto ormai… (76′ Denis 6)

