Apoteosi Reggina, gli amaranto mettono la nona: dominio contro il Teramo e netto 0-3

1 Dicembre 2019 16:05

Teramo-Reggina in diretta, il campionato di Serie C entra sempre più nel vivo, gli ultimi aggiornamenti

Altra prestazione incredibile per la Reggina che si conferma anche sul campo del Teramo, dominio in lungo ed in largo per la squadra amaranto che si confermano i padroni indiscussi del Girone C del campionato di Serie C. La partita alla vigilia era stata presentata insidiosa contro una squadra che risultava imbattuta davanti al pubblico amico e che nelle ultime sette partite aveva perso una sola vola. Ennesima prova di forza per la squadra amaranto che ha messo le cose in chiaro già nel primo tempo, amaranto in vantaggio dopo appena 4 minuti con la rete di testa firmata da Reginaldo. Piccola reazione del Teramo, la Reggina si salva con la traversa dell’ex Bombagi, poco prima della fine del primo tempo è il solito Corazza a raddoppiare. Nella ripresa la Reggina controlla il match e trova il tris con un grande colpo di testa di Loiacono. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-3.

90′ – Fischio finale, il risultato non cambia più, la Reggina sbanca Teramo con il risultato di 0-3.

79′ – GOLLLLLL LOIACONO, LA REGGINA CALA IL TRIS CON UN GRANDE COLPO DI TESTA.

75′ – Altro doppio cambio per la Reggina, entrano Denis e Doumbia al posto di Reginaldo e Corazza.

71′ – Doppia clamorosa occasione per la Reggina, prima Bellomo poi De Rose colpisce la traversa.

63′ – Altro cambio per la Reggina, esce Rivas ed entra Bellomo.

59′ – Reggina vicina al tris, colpo di testa di Loiacono che si stampa sul palo, il punteggio rimane 0-2.

56′ – Doppio cambio per la Reggina, Sounas per Bianchi e Blondett per Garufo.

46′ – Si torna in campo per il secondo tempo, la Reggina dovrà mantenere il doppio vantaggio.

45′ – Si va all’intervallo, Reggina in doppio vantaggio.

44′ – GOOLLLLLL CORAZZA, RADDOPPIO AMARANTO, CROSS DI ROLANDO, IL BOMBER AMARANTO NON SBAGLIA DI TESTA.

40′ – Ammonizione in casa Reggina, giallo per il centrocampista Bianchi.

38 ‘- Pericolosa la Reggina, si fa vedere Rolando, bravo Tomei a respingere il pallone.

32′ – Prima grande occasione per Corazza, tiro a giro del bomber amaranto che sfiora il palo.

28’ – Ancora pericoloso Bombagi, tiro deviato da De Rosse che finisce in calcio d’angolo.

26 ‘ – Guarna rischia, brutto disimpegno del portiere, il Teramo non riesce ad approfittarne.

17′ – Spinge ancora il Teramo, la Reggina si salva con un grande intervento della difesa amaranto.

14′ – La Reggina adesso prova a tenere il pallone dopo un momento di leggera difficoltà.

7’ – Grande occasione per il Teramo che risponde subito, traversa dell’ex Bombagi.

4′ – GOOLLLLL REGGINA, REGINALDO DI TESTA NON SBAGLIA, AMARANTO SUBITO IN VANTAGGIO, ASSIST DI RIVAS.

1′ – Si parte, la Reggina in maglia nera, l’obiettivo amaranto è quello di conquistare un’altra vittoria consecutiva.

Teramo-Reggina in diretta, le formazioni ufficiali

Teramo (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Mungo, Bombagi, Magnaghi. All. Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo (dal 56′ Blondett), Bianchi (dal 56′ Sounas), De Rose, Rolando; Rivas (dal 63′ Bellomo); Reginaldo (dal 75′ Doumbia), Corazza (dal 75′ Corazza). All. Toscano.

