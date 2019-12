Teramo-Reggina, il dato definitivo dei biglietti per il settore ospite

30 Novembre 2019 20:21

Grande attesa per la partita di Serie C tra Reggina e Teramo, il numero aggiornato dei tifosi ospiti

Si avvicina sempre di più il match di campionato tra Teramo e Reggina, partita importante per la classifica di entrambe. Stagione incredibile per gli amaranto che sono imbattuti in campionato e reduci da otto vittorie consecutive, la squadra di Toscano guida la classifica e spera di allungare nelle prossime partite. La Reggina non dovrà però sottovalutare l’avversario, i padroni di casa infatti dopo un inizio difficile si sono risollevati in classifica, in casa non hanno ancora perso e nelle ultime sette partite hanno perso una sola volta. Nel frattempo non mancherà la spinta dei tifosi della Reggina, nelle ultime ore dal club amaranto è stato comunicato il dato ufficiale dei biglietti venduti, saranno in 377 i supporter della Reggina pronti a spingere la squadra verso l’ennesimo successo.

