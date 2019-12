Teramo-Reggina, i convocati di mister Toscano: fuori Mastour e Bresciani

30 Novembre 2019 14:02

La Reggina si prepara per la sfida di campionato contro il Teramo, ecco i convocati di mister Toscano per la prossima sfida di campionato

Attesa quasi finita, la Reggina torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie C con l’intenzione di continuare la striscia di risultati utili consecutivi e di vittorie, la squadra di Toscano è ancora imbattuta in campionato e ha intenzione di mandare un altro messaggio alle dirette concorrenti alla promozione. Il Teramo è sicuramente una squadra insidiosa, in casa è ancora imbattuta e nelle ultime sette partite ha perso una sola volta, nell’ultimo match ha imposto il pareggio sul campo del Bari. La Reggina ha però tutte le chance di tornare a casa con il bottino pieno, in conferenza stampa Toscano ha dichiarato di non avere dubbi di formazione. Torna Denis che ha recuperato dopo il problema al polpaccio che l’ha costretto al forfait nella sfida contro il Rende, fuori invece Mastour, Bresciani e il solito Marchi. Ecco i convocati per la sfida contro il Teramo.

Teramo-Reggina, i convocati di mister Toscano

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Paolucci, Rivas, Salandria, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

Valuta questo articolo