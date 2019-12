Teramo, Costa Ferreira: “Reggina? In campo avevamo sensazione di impotenza”

4 Dicembre 2019 14:51

Teramo, in conferenza stampa l’analisi di Costa Ferreira: il calciatore degli abruzzesi ha raccontato le difficoltà affrontate durante la gara con la Reggina

Prova di forza mostrata dalla Reggina domenica scorsa in casa del Teramo. La formazione amaranto ha superato agevolmente un test sulla carta complicato ed è la prima squadra del campionato capace di strappare una vittoria allo stadio Bonolis. I complimenti arrivano anche da un avversario, il centrocampista Costa Ferreira. Nel corso della conferenza stampa ha spiegato le enormi difficoltà avute di fronte al gruppo di mister Toscano, ecco le sue parole: “Abbiamo incontrato la squadra più compatta. Non intendo a livello di gioco, ma proprio di sensazione in campo. Non riuscivamo in nessun modo a fargli del male, a realizzare un gol almeno. E’ stata la partita più difficile dell’anno, oltre il risultato di 3-0, perché nell’arco dei novanta minuti non siamo riusciti ad incidere come fatto con Bari e Ternana, formazioni contro cui abbiamo mostrato l’impressione di fare qualcosa in più. Ci servirà da lezione positiva, abbiamo da imparare da questa Reggina”.

