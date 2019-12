Sport e psicologia: successo a Reggio Calabria per l’evento organizzato dall’Aspic

1 Dicembre 2019 15:26

Grande partecipazione all’evento organizzato dall’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria

Si è concluso l’evento “Comunicazione, Integrazione, Relazione: modelli per relazioni efficaci” organizzato dall’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria – Italy ed il Dipartimento DiGiES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria presso la sede dell’Ateneo. Un comune denominatore per tutte le attività: sold out! Sold out per i tanti professionisti non solo reggini quali relatori nel convegno svoltosi la mattina (prof.ssa Sgambelluri, dott.ssa Zappia, dott.ssa Nicotra, Dott.ssa Amato, dott.ssa Noto), che ha visto il suo inizio con i saluti del Prof. Cananzi e della prof.ssa Di Landro. Sold out per la folta platea di partecipanti al convegno e sold out ai laboratori esperenziali svoltosi nel pomeriggio e condotti da psicologi-psicoterapeuti dell’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria Italy, tra cui le dott.sse Arilotta, Birelli, D’Antoni, Viola, Siclari, Garibaldi, Giordano, Siclari e Torrenti. Una giornata intensa che ha visto un alternarsi di momenti teorici ed aspetti pratici, tesi all’approfondimento dell’integrazione quale orientamento più funzionale nell’ambito del lavoro sulla salute mentale e come la relazione terapeutica sia il motore di base per l’individuo, nella dimensione familiare, a livello di comunità e nel lavoro di equipe, soprattutto, per intervenire sul territorio.

Che il lavoro di equipe porti ad eccellenti risultati si è visto dall’esito dell’evento organizzato magistralmente dal team di psicologi e psicoterapeuti dell’ASPIC Psicologia Reggio.

