Sicilia, Scavone: “Le ex province non interrompano il servizio assistenza disabili nelle scuole”

29 Novembre 2019 18:59

Sicilia, l’assessore Scavone diffida le città metropolitane a non interrompere il servizio negli istituti superiori di secondo grado nelle città metropolitane

“Il servizio di assistenza rivolto agli alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado della Regione siciliana non subirà alcuna interruzione”. A ribadirlo è l’assessore alla Famiglia della Regione siciliana, Antonio Scavone: “Il dipartimento regionale della Famiglia sta predisponendo gli atti per il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie, 7,8 milioni di euro, alle ex Province regionali per la fornitura dei servizi. La somma è stata destinata recentemente dalla Giunta regionale alle città metropolitane e ai liberi consorzi di Comuni dell’Isola, che stanno procedendo all’invio dei dati sul fabbisogno periodo da gennaio a giugno 2020″. “Si diffidano – conclude l’assessore – le città metropolitane e i liberi consorzi a non interrompere i servizi erogati agli istituti superiori di secondo grado in favore degli alunni disabili”.

Valuta questo articolo