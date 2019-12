Si accende il Natale a Messina: ecco tutti gli eventi in programma in città

6 Dicembre 2019 15:30

Il Cartellone degli eventi per il Natale 2019 a Messina

Il sindaco Cateno De Luca, gli assessori alle Attività Produttive Dafne Musolino, alla Cultura Enzo Caruso, allo Spettacolo ed alle Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia, alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli ed alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi hanno presentato stamani a Palazzo Zanca il cartellone degli eventi natalizi. Presenti all’incontro con i giornalisti alcuni degli imprenditori che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi: l’ing. Vincenzo Franza, Carmelo Picciotto, Domenico Rinaldi, Sandro Penna e Lino Santoro.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato il sindaco De Luca – per la sinergia con tutte le associazioni e le istituzioni, che ringrazio. È un cartellone che riguarda l’intera città e quindi anche i nostri villaggi, e per questo rivolgo un plauso anche ai presidenti delle sei circoscrizioni. Presentiamo le attività complessive, oltre 200 iniziative, che rappresentano ciò che ho chiesto agli assessori della mia Giunta, cioè lavorare in sinergia per un’unica piattaforma. Si è arrivati ad una programmazione complessiva anche d’intesa con altre istituzioni come l’Ente Teatro, il Conservatorio Corelli, organizzazioni e associazioni che ogni anno si impegnano per dare un segnale di presenza in occasione del Natale. In tale contesto si inseriscono le iniziative specifiche che già sono o stanno per partire a piazza Duomo ed a piazza Cairoli, e voglio ringraziare gli imprenditori e le associazioni che stanno facendo uno sforzo in più, da me richiesto. Cinque manifestazioni per Natale sono già iniziate e si concluderanno a Gennaio. Parliamo di quasi quaranta giorni di intense attività per le quali l’Amministrazione ha destinato complessivamente 100 mila euro, cercando di essere parsimoniosi, com’è nostra abitudine, pur essendo ormai in dirittura di arrivo sul fronte della sistemazione dei nostri conti. Queste somme sono destinate ai servizi; stiamo supportando infatti tutte le iniziative messe in rete per noi con il pagamento della SIAE, luci, luminarie, etc…. che costituiscono fondamentalmente le voci di costo più importanti. Abbiamo ripristinato la tradizione secolare del ‘Pagghiaru’ con le attività ad essa collegate, la serata del Capodanno e tante altre iniziative a sfondo culturale, turistico e ricreativo, di cui si occupano i miei assessori, mentre il profilo della sicurezza sarà coordinato dall’assessore Musolino”.

Natale a Messina, il programma:

Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio 2020

Festa dell’Accensione e apertura Villaggio di Natale Piazza Cairoli

Inaugurazione Max Presepe Artigianale Piazza Duomo

07/08 Dicembre – Dona un Giocattolo Dona un Sorriso Piazza Duomo

07/08 Dicembre – Viviamo Via Laudamo Via Laudamo

07/08 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

08 Dicembre – Inaugurazione Max Presepe Artigianale Piazza Duomo

08 Dicembre – Festa con il Piccolo Dylan C. C. Tremestieri

08 Dicembre – Festa S.S. Immacolata Contesse

08 Dicembre – Natale a Larderia Larderia

08 Dicembre – Inaugurazione Presepe Artigianale Piazza Cairoli

09 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Vie del Centro

10 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Vie del Centro

12 Dicembre – Duo Zampogna e Tamburello Madonna della Mercede

12 Dicembre – Sfilata per la Mensa di S. Antonio Palacultura

13 Dicembre – Festa S. Lucia M. e V. Santa Lucia s. Contesse

14 Dicembre – Spettacolo di Cabaret con Stello Tomasello Piazza Cairoli

14 Dicembre – 1° Trofeo Open di Body Building Palacultura

14 Dicembre – Spettacolo del Fuoco C. C. Tremestieri

14/15 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

15 Dicembre – Magico Natale Galati Marina

15 Dicembre – Gaudemus in Domino Gesù e Maria delle Trombe

15 Dicembre – Christmas Motor Show Piazza Duomo

16 Dicembre – Coro San Nicolò Santa Maria Alemanna

17 Dicembre – Coro Mazzini/Gallo Teatro Vittorio Emanuele

17 Dicembre – Inaugurazione Sfere Galleria V.E.

17 Dicembre – Folk & Tombolata Bordonaro

18 Dicembre – Massimo Kid Orchestra Teatro Vittorio Emanuele

18 Dicembre – Trio Simphony Palazzo Zanca

18 Dicembre – Sfilata Brigata Aosta Vie del Centro

18 Dicembre – Mexica Saxofone Quartet Galleria V.E.

19 Dicembre – Concerto di Natale Orchestra Corelli Duomo

19 Dicembre – Missione Kenya Palacultura

19 Dicembre – Concerto Coro Aninis Chiesa di San Giuliano

19 Dicembre – Natale a Casa Pascoli Piazza Don Fano

19/24 Dicembre – Concertini Natalizi Vie del Centro

19/24 Dicembre – Concertini Natalizi Vie del Centro

20/24 Dicembre – Gruppo Zampogne Peloritane Vie del Centro

20/24 Dicembre – Le Novene dello Zampognaro Vie del Centro

20 Dicembre – I Cantustrittu Chiesa S. Giovanni di Malta

20 Dicembre – Coro Eugenio Arena Chiesa del Carmine

20 Dicembre – Fanfara dei Bersaglieri Vie del Centro

20 Dicembre – The Jackson’s Pipes Band Vie del Centro

21 Dicembre – Le Magie del Natale Contesse

21 Dicembre – Il Villaggio di Natale Villa Lina

21 Dicembre – Natale in Carrozza Vie del Centro

21 Dicembre – Cantando il Natale Casa Serena

21/22 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

22 Dicembre – Note Colorate Palazzo Zanca

22 Dicembre – Coro La Palestrina Chiesa dei Catalani

22 Dicembre – Il Villaggio di Natale Villa Lina

23 Dicembre – Il Natale e le Tradizioni Popolari Palacultura

23 Dicembre – Concerto Coro Maurolico Camera di Commercio

23 Dicembre – Natale in Carrozza Vie del Centro

23 Dicembre – Opale Accordion Quartet Galleria V.E.

24 Dicembre – Processione del Bambinello S. Francesco dell’Immacolata

24 Dicembre – Processione del Bambinello Bordonaro

26 Dicembre – Notte Disiata Chiesa Santa Caterina

26/27/28 Dicembre – Natale a Larderia Larderia

27 Dicembre – Notte Funesta Palacultura

27 Dicembre – Deragli “Cover Zucchero Fornaciari” Galleria V.E.

28 Dicembre – Paride Acacia Piazza Cairoli

28 Dicembre – I Cantustrittu Mili San Pietro

28 Dicembre – Cantando il Natale Madonna della Mercede

28/29 Dicembre – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

31 Dicembre – Dj Set con Leo Leppolis & Company Piazza Duomo

01 Gennaio 2020 – Concerto di Caponno e Comizio Sindaco De Luca Piazza Duomo

01 Gennaio – Concerto di Capodanno Teatro Vittorio Emanuele

02 Gennaio – Il Natale e le Tradizioni Santuario Sant’Antonio

03 Gennaio – Banda Santa Cecilia Santo Stefano Media

04 Gennaio – CDR Music + Centro Formazione Danza Galleria V.E.

04 Gennaio – Il Natale al Casale del Faro Faro Superiore

05 Gennaio – I Cori dei Piccoli “Progetto Suono” Piazza Duomo

05 Gennaio – Arrivano i Re Magi a Cavallo Piazza Duomo

05 Gennaio – Spettacolo Popolare Itinerante Bordonaro

05/06 Gennaio – La Befana dei Vigili del Fuoco Piazza Duomo

06 Gennaio – Magical Dreams & Salvin Piazza Cairoli

06 Gennaio – U Pagghiaru Bordonaro

06 Gennaio – Cavalcata Storia dei Cavalieri della Stella Vie del Centro

