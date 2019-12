Sanità pubblica e privata, due facce della stessa medaglia: convegno a Reggio Calabria

30 Novembre 2019 13:27

Convegno all’Auditorium Calipari di Reggio Calabria, focus sul sistema sanitario privato e pubblico

Si svolgerà, martedì 10 Dicembre 2019, alle ore 16:45 presso l’Auditorium Calipari di Reggio Calabria il convegno dal titolo “Sanità pubblica e privata: due facce della stessa medaglia”. Al convegno parteciperanno anche il presidente della Regione Calabria, l’arcivescovo Morosini, il Questore, il Prefetto e il Sindaco.

Scopo del convegno, spiega Ettore Lamberti-Castronuovo, Direttore dell’Istituto De Blasi di Reggio Calabria, è quello, una volta per tutte, di cercare di parlare uno stesso linguaggio:”Sanità pubblica e privata in Calabria, segnatamente a Reggio, costituiscono un baluardo di gran pregio a tutela della Salute del Cittadino. Certamente non tutto è perfetto, come in ogni altra parte d’Italia, ma se continuiamo a piangerci addosso ed a lamentarci, spesso senza sapere di che cosa, contribuiremo solo ad aumentare la cattiva fama che immeritatamente ci ammanta. Abbiamo voluto condividere, uscendo dai soliti stucchevoli schemi dell’uno contro l’altro armato, la celebrazione di un arricchimento, dal punto di vista tecnologico, per una città intera. La città è arrivata prima di tante altre strutture del nord, celebrate talvolta immeritatamente. È un orgoglio che abbiamo voluto equamente distribuire tra pubblico e privato, che avrà la possibilità di presentarsi, ognuno per le parti di competenza, con le cose migliori di cui dispone, gli obiettivi raggiunti e ogni altra positività di cui può andare fiero. Vogliamo presentare pubblico e privato, con il volto migliore, lasciando ad altre sedi rivendicazioni e proteste che pur hanno diritto di albergo. È un nuovo modo di fare convegni. Non vogliamo edulcorare la realtà, ma guardare con fiducia a ciò che esiste, senza inventare nulla. La scelta incredibile di far venire la chirurgia Padovana, senza nulla togliere ai meriti dei chirurghi Veneti, in Calabria ad organizzare la nostra chirurgia è davvero insopportabile, contestabile quanto inopportuna. Noi rispondiamo con la positività reale”.

